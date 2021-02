Champions, il calendario dei playoff: Brindisi esordisce in Israele

Ufficializzate le date per la fase a playoffs della Basketball Champions league. Si apre in Israele e si chiude in Turchia in casa del Pinar dell’ex Amath M’Baye. Il board Basketball Champions League ha ufficializzato il calendario dei Playoffs 2020/2021, seconda fase della competizione FIBA per club cui parteciperà la Happy Casa Brindisi qualificatasi grazie alle quattro vittorie su sei incontri ottenuti in regular season. Per la squadra biancoazzurra, inserita nel gruppo I insieme agli israeliani dell’Hapoel Holon e i due club turchi del Tofas Bursa e Pinar Karsiyaka, esordio in Israele il 2 marzo. Primo match casalingo contro il Pinar dell’ex Amath M’Baye il 9 marzo; ultima partita in Turchia il 6 aprile a Smirne, Karsiyaka. Le prime due squadre classificate di ogni girone si qualificheranno per le Final Eight Bcl in programma dal 5 al 9 maggio 2021 in sede da stabilire.

Il calendario completo

GAME 1 - Martedì 2 marzo 2021 - ore 20:00

Hapoel Unet-Credit Holon (ISR) - Happy Casa Brindisi

GAME 2 - Martedì 9 marzo 2021 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Pinar Karsiyaka (TUR)

GAME 3 – Martedì 16 marzo 2021 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Tofas Bursa (TUR)

GAME 4 – Mercoledì 24 marzo 2021 - ore 18:00

Tofas Bursa (TUR) – Happy Casa Brindisi

GAME 5 - Mercoledì 31 marzo 2021 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Hapoel Unet-Credit Holon (ISR)