Serie A, il cammino della Happy Casa Brindisi: esordio a Trieste

BRINDISI - Per la Happy Casa Brindisi esordio il 26 settembre in casa della Pallacanestro Trieste. Prima in casa il 3 ottobre, contro Sassari. La Lega Basket Serie A ha diramato il calendario completo della regular season Serie A Unipolsai 2021-22 che vedrà al via sedici squadre. La grande novità di questa edizione è che per la prima volta nella sua storia la Lega Basket ha varato un calendario asimmetrico nel quale il girone di ritorno non rispecchia quello dell’andata: l’ordine nel quale le squadre si affronteranno nel girone di andata è stato infatti modificato nel ritorno così come la composizione delle gare nel turno stesso. Una decisione che ha come obiettivo quello di garantire maggior spettacolo e imprevedibilità alla stagione.

Per la squadra di Coach Vitucci previsto un doppio turno interno durante le feste natalizie contro Treviso e Pesaro (19 e 26 dicembre). L'anno nuovo partirà con il botto: nel mese di gennaio 2022 sono infatti previste in 15 giorni le sfide con Venezia, V. Bologna e Sassari. Il girone di ritorno si concluderà l'8 maggio al PalaPentassuglia ospitando la neopromossa Tortona.

Le finestre riservate alle squadre nazionali sono previste nelle settimane da lunedì 22 novembre a martedì 30 novembre 2021 e da lunedì 21 febbraio a martedì 1 marzo 2022. Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da giovedì 16 a domenica 20 febbraio 2022. Resta immutato il format di quarti e semifinali playoffs scudetto che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare.

Girone di andata Lba 21/22

• 1^GIORNATA (26/09/2021) Allianz Pallacanestro Trieste - Happy Casa Brindisi

• 2^GIORNATA (03/10/2021) Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari

• 3^GIORNATA (10/10/2021) Bertram Derthona Basket - Happy Casa Brindisi

• 4^GIORNATA (16/10/2021) Happy Casa Brindisi - Fortitudo Bologna

• 5^GIORNATA (24/10/2021) Vanoli Basket Cremona - Happy Casa Brindisi

• 6^GIORNATA (31/10/2021) Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia

• 7^GIORNATA (07/11/2021) Openjobmetis Varese - Happy Casa Brindisi

• 8^GIORNATA (14/11/2021) Happy Casa Brindisi - Dolomiti Energia Trentino

• 9^GIORNATA (21/11/2021) Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi

• 10^GIORNATA (05/12/2021) Happy Casa Brindisi - A|X Armani Exchange Milano

• 11^GIORNATA (12/12/2021) Unahotels Reggio Emilia - Happy Casa Brindisi

• 12^GIORNATA (19/12/2021) Happy Casa Brindisi - Nutribullet Treviso Basket

• 13^GIORNATA (26/12/2021) Happy Casa Brindisi - Carpegna Prosciutto Pesaro

• 14^GIORNATA (02/01/2022) Germani Brescia - Happy Casa Brindisi

• 15^GIORNATA (09/01/2022) Happy Casa Brindisi - GeVi Napoli

Girone di ritorno Lba 21/22

• 16^GIORNATA (16/01/20202) Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi

• 17^GIORNATA (23/01/2022) Happy Casa Brindisi - Virtus Segafredo Bologna

• 18^GIORNATA (30/01/2022) Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi

• 19^GIORNATA (06/02/2022) Happy Casa Brindisi - Unahotels Reggio Emilia

• 20^GIORNATA (13/02/2022) Fortitudo Bologna - Happy Casa Brindisi

• 21^GIORNATA (06/03/2022) Happy Casa Brindisi - Germani Brescia

• 22^GIORNATA (13/03/2022) Carpegna Prosciutto Pesaro - Happy Casa Brindisi

• 23^GIORNATA (20/03/2022) Happy Casa Brindisi - Vanoli Basket Cremona

• 24^GIORNATA (27/03/2022) GeVi Napoli - Happy Casa Brindisi

• 25^GIORNATA (03/04/2022) Happy Casa Brindisi - Openjobmetis Varese

• 26^GIORNATA (10/04/2022) Dolomiti Energia Trentino - Happy Casa Brindisi

• 27^GIORNATA (16/04/2022) Nutribullet Treviso Basket - Happy Casa Brindisi

• 28^GIORNATA (24/04/2022) Happy Casa Brindisi - Allianz Pallacanestro Trieste

• 29^GIORNATA (01/05/2022) A|X Armani Exchange Milano - Happy Casa Brindisi

• 30^GIORNATA (08/05/2022) Happy Casa Brindisi - Bertram Derthona Tortona