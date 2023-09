Campionati europei di atletica leggera: il brindisino Stefano Tarì ci riprova

BRINDISI – L’atleta brindisino Stefano Tarì, da domani (giovedì 21 settembre) al prossimo 1 ottobre sarà impegnato nei campionati europei master che si svolgeranno a Pescara, sia nel salto lungo che nel triplo, specialità in cui quest’anno ha vinto i campionati del mondo indoor che si sono disputati a Torun (Polonia), dove è arrivato davanti all’americano Lee Adkins e allo svedese, pluri campione del mondo, Mattias Sunneborn.

“Non sarà facile - afferma Tarì - batterli di nuovo ma sono sicuro delle mie potenzialità. Quest’anno, in una gara regionale, ho fatto la migliore prestazione del mondo, quindi posso di nuovo saltare come qualche mese fa. Saremo in 27 quel giorno a lottare per il podio. Sangue freddo e andiamo a lottare”.