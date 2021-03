Taekwondo, campionati online: medaglie in Messico e Venezuela per la Pennetta Rosa

BRINDISI - Non c’è gara di taekwondo, fra i vari campionati online che si stanno svolgendo in piena emergenza pandemica, alla quale non partcipino gli atleti dell'Asd “Pennetta Rosa” capeggiata dal maestro Cosimo Spinelli, cintura nera 8° Dan. La società brindisino ha fatto incetta di medalie ai campionati internazionali che si sono svolti in Venezuela e Messico.

Al campionato venezuelano che si è disputato nei giorni 26 e 78 febbraio, con la partecipazione di 20 Paesi per un totale di 43 società e 350 atleti, la “Pennetta Rosa” ha conquistato 14 medaglie. Medaglia d’oro: Elisa Maria Cassiano, Alessia Spinelli e Cosimo Spinelli. Medaglia d’argento: Alessio Smaldore e Davide Tasco. Medaglia di bronzo: Mauro Giuseppe Albanese, Giordano Biano, Francesca Candito, Laura Cretì, Giorgia Natali, Federico Mevoli, Luca Smaldore, Melissa Spinelli e Nicholas Troso.

Al campionato messicano che si è disputato il 27 e 28 febbraio, con partecipazione di 20 Paesi, 35 società e 300atleti, il maestro Cosimo Spinelli ha sfiorato il gradino più alto del podio, conquistando la medaglia d’argento. Il primo classificato, l’iraniano Mohsen Ramadani, ha conquistato la medaglia d’oro con un punteggio di 5,57, mentre il punteggio di Spinelli è stato di 5,55.

Prossimi appuntamenti: Venezuela, 24 marzo, “3° Virtual taekwondo Eventi”; Perù, 17 aprile, “Copa Duque’s 2021”.