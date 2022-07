Campionati Italiani di nuoto Master: l'asd Brindisi cinque volte sul podio

BRINDISI - Tremila nuotatori da martedì 28 giugno a domenica 3 luglio hanno riempito lo Stadio del Nuoto di Riccione per i Campionati Italiani Estivi di Nuoto Master della Federazione Italiana Nuoto. Dopo tre anni di stop causa Covid, l’impianto natatorio gestito dalla Polisportiva Riccione è tornato ad ospitare questo appuntamento federale di proporzioni enormi, che ha il motore propulsivo nella passione per il nuoto, senza limiti di età. Gli oltre 3mila atleti iscritti hanno dato vita complessivamente a più di 7mila gare, che si sono svolte, sia in vasca esterna, sia in vasca interna da 50 metri: la settimana della kermesse agonistica riccionese ha portertato a termine anche il circuito Supermaster Fin stagione 2021/22.

E finalmente nel programma gare dell’evento sono state effettuate anche le staffette, escluse dalla competizione nella scorsa edizione che si è svolta su base regionale a causa della pandemia che era ancora in corso. Il livello tecnico della manifestazione è stato tra i migliori degli ultimi anni visto i numerosi primati nazionali migliorati. L’ Asd Brindisi Nuoto allenata da Lorenzo Monaco è riuscita a salire per ben cinque volte sul podio. Sono stati conquistati un titolo italiano, una medaglia d’argento e una di bronzo

rispettivamente nei 100, 200 e 50 delfino con l’atleta Vitale Valeria e due medaglie di bronzo nei 50 rana e nei 50 stile libero con Lorenzo Monaco. Da sottolineare che Monaco Lorenzo e Monaco Vincenzo, padre e figlio nelle rispettive categorie hanno stabilito due nuovi record regionali, in particolare Monaco Vincenzo nei 100 dorso ha stabilito negli M50 il nuovo record regionale che resisteva da oltre otto anni.

Buona anche la prestazione di Marco Monaco che ha contribuito nei 200sl, 50 delfino e 50 stile libero al punteggio finale per società sportive. Risultato esaltante per la città di Brindisi e per il nuoto pugliese dovuto soprattutto alla collaborazione con il comando stazione navale di Brindisi. che, con personale addetto alla struttura sportiva molto preparata, da oltre trenta anni mette a disposizione il proprio impianto sportivo “Piscina Parodo”, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto,” per la formazione sportiva della città, conferendo una forte visibilità per tutto il territorio brindisino.