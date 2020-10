Ginnastica artistica, Enel La Rosa conquista il podio più alto al campionato italiano Gold Allievi

BRINDISI - Si è conclusa oggi, domenica 25 ottobre, pesso il PalaMasucchi di Mortara, provincia di Pavia il campionato Italiano Gold Allievi che ha visto protagonisti i piccoli atleti del polo tecnico Enel La Rosa. Cristian Patimo sale sul tetto d’Italia conquistando il titolo Italiano nella categoria Gold A2, facendo una gara strepitosa voluta e conquista con il duro lavoro fatto nelle ultime settimane. Luca Camassa sfiora per un pelo il titolo più alto conquistando un meritatissimo secondo posto nella categoria Gold A1.

"La strada è lunga e tortuosa ma sempre in salita con tante altre soddisfazioni", dichiarano gli allenatori Luigi Spagnolo e Daniela Scivales. Soddisfazioni dal presidente della società, Antonio Spagnolo, per un lavoro che premia "un vivaio sempre in crescita grazie agli allenatori che ogni anno aggiungono nuovi allievi nel campo nazionale", ne erano presenti ben 3 nella categoria A1, ed uno rispettivamente nelle categorie A2 e A3. I due piccolissimi atleti, Riccardo Zammillo e Christopher Lai, pur essendo la loro prima esperienza, hanno saputo affrontare una gara importante Nella categoria A3, qualche errore di Luigi Semeraro che perde il posto nella top ten. La società ringrazia i ginnasti, gli allenatori, lo staff tecnico e le famiglie dei piccoli atleti.