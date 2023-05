Campionato italiano velocità della Montagna, l’aria di casa ispira “The Doctor” 

FASANO – Angelo Loconte giunge a terzo appuntamento con il Campionato italiano Velocità della Montagna al comando della classifica tra le vetture di stretta derivazione di serie, le Racing Start, dopo la vittoria alla Alghero - Scala Piccada e il secondo, rocambolesco, posto alla Sarnano Sassotetto.

Il weekend ormai alle porte è per il driver fasanese il più ricco di emozioni, visto che si tratta della gara di casa, la 64ª edizione della classicissima pugliese Coppa Selva di Fasano. Il pilota della EptaMotrsport dovrà difendere la leadership dagli assalti dei tanti giovani driver iscritti in nella classe Rstb1.6, spingendo al limite, tra muretti a secco e trulli, la sua Peugeot 308 GTi, dopo che la Dp Racing ha sistemato i problemi tecnici al cambio che hanno caratterizzato il weekend di gara sui Monti Sibillini.

«Bene… la coppa Selva di Fasano non sarà la più bella delle gare in salita – commenta The Doctor -, ma per chi, come il sottoscritto, ha respirato sin da bambino i “profumi” e la “musica” dei motori di dei tantissimi appassionati che si sono avvicendati su questo storico tracciato, si rinnovano sempre emozioni irripetibili. Parteciparvi ha costituito uno dei miei sogni proibiti. E la cosa straordinaria è essere riuscito a realizzarlo. Saremo in tanti, anche in categoria, è ho una voglia matta di salire sul gradino più alto del podio, perché da lassù alle emozioni descritte si sommerebbe il godimento puro. Viva la Fasano Selva!».

Il programma della 64ª Coppa Selva di Fasano prevede le verifiche tecnico amministrative nella giornata di venerdì 12 maggio nella zona industriale di Fasano, mentre sabato il via delle sue salite di ricognizione sono programmate a partire dalle ore 9. Stesso orario per le due manche di gara.

Calendario Civm 2023:

2 Aprile - 61ª Alghero - Scala Piccada, Sardegna

30 Aprile - 32° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, Marche

14 Maggio - 64ª Coppa Selva di Fasano, Puglia

28 Maggio - 52° Trofeo Vallecamonica, Lombardia

11 Giugno - 72ª Trento - Bondone, Trentino-Alto Adige

18 Giugno - 62ª Coppa Paolino Teodori, Marche

2 Luglio - 58ª Rieti Terminillo – 56ª Coppa Bruno Carotti, Lazio

23 Luglio - 58° Trofeo Luigi Fagioli, Umbria

6 Agosto - 49ª Alpe del Nevegal, Veneto

20 Agosto - 27ª Luzzi - Sambucina, Calabria

3 Settembre - 65ª Monte Erice, Sicilia

10 Settembre - 68ª Coppa Nissena, Sicilia

22 Ottobre - 31ª Salita del Costo, Veneto