Campionato Jiu-Jitsu, gli atleti di San Vito dei Normanni sul tetto del mondo con 11 medaglie

SAN VITO DEI NORMANNI - Tornano a San Vito dei Normanni con un bottino di 11 medaglie (5 ori, 4 argenti e 2 bronzi facendo aggiudicare all’Italia il primo premio per Duo U18 e Duo U21) gli atleti di jiu-jitsu della palestra Wushu Club allenati dal maestro Sesto Dan Vittorio Carlucci. La squadra era composta da Ruggero Desiree, Raganato Arianna, Cipulli Paolo, Raganato Andrea, Ligorio Marco, Cipulli Davide, Moliterni Francesca, Roma Silvia, Tinella Melissa, Ardone Sara, Tedesco Samuele - Roma Angelo, Vitale Giada.

Per il terzo anno consecutivo, Abu Dhabi è diventato il centro del mondo del jiu-jitsu accogliendo circa 2mila concorrenti maschili e femminili provenienti da più di 70 paesi per la 27esima edizione del Campionato Mondiale di Jiu - Jitsu. Organizzato dalla Federazione Internazionale di Jiu - Jitsu (JJIF), l'organismo mondiale per lo sport, e ospitato dalla Uae Jiu - Jitsu Federation (UAEJJF), l'evento si è svolto dal 29 ottobre all'8 novembre presso la Jiu - Jitsu Arena di Zayed Città dello sport.

Attirando i migliori concorrenti del mondo di varie fasce d'età, hanno gareggiato in quattro categorie: Adulti, Under 21, Under 18 e Under 16. Gli atleti saranno festeggiati da cittadini e amministrazione comunale domenica 13 novembre alle ore 17.30 in piazza Leonardo Leo.