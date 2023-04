Campionato nazionale Serie B2: la Pantaleo Podio Volley ospita il Bio Gustiamo Cerignola

FASANO - Penultimo appuntamento casalingo per la Pantaleo Podio Volley Fasano che questa sera affronterà la Bio Gustiamo Cerignola. Gara valevole per la 22° giornata del campionato nazionale di Serie B2 girone L. Impegno complicato per le ragazze di coach Paolo Totero che dopo l’impresa compiuta in quel di Cerignola sponda Brio Lingerie, devono stare attente a non perdere la giusta concentrazione contro un avversario che domenica scorsa ha letteralmente messo paura alla Vipostore Francavilla che ha dovuto ricorrere a tutta la sua esperienza per portare a casa l’intera posta in palio. Bio Gustiamo invischiata nelle sabbie mobili della retrocessione e a caccia di importanti punti salvezza.

“Dobbiamo avere il giusto approccio alla gara –avvisa coach Paolo Totero – senza sottovalutare l’avversario. Sarebbe un errore imperdonabile pensare di affrontare un turno di gara agevole. In tutte le gare si possono annidare potenziali pericoli soprattutto nelle ultime fasi del torneo dove tutti cercano di fare l’impresa contro la capolista. Nel nostro caso c’è anche l’aggravante che a 4 gare dal termine i nostri avversari hanno bisogno di punti preziosi per cercare di conseguire una salvezza anticipata senza passare dagli spareggi dei play out. Anche per questo dobbiamo affrontare con la giusta determinazione il match per evitare pericolosi cali di tensione che andrebbero ad inficiare la nostra prestazione”. Bio Gustiamo allenata da coach Giuseppeantonio Tauro che nel corso della stagione oltre a cambiare due volte la guida tecnica ha rinnovato il suo parco giocatori nel tentativo di raddrizzare una stagione difficile.

Nella gara di andata le fasanesi ebbero ragione della formazione daunia con un secco 3 – 0. Risultato che consolidò la prima posizione della Pantaleo Podio Volley Fasano alla vigilia dello scontro diretto col Francavilla. Inizio gara previsto per le ore 19.30 al palestrone Salvemini di Fasano. Match arbitrato dai sig. Gianfranco Plantamura e Alessandro Guagnano.