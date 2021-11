Campionato regionale di Mountain bike Xco Challenge: sul podio biker sampietrano

SAN PIETRO VERNOTICO – Per il terzo anno consecutivo Simone Tarantini, giovane biker sampierano in forza al team Ciclisport2000 di Grottaglie (Ta), è stato il vincitore Open del Campionato regionale di Mountain bike Xco Challenge, campionato con tappe sparse in tutto il territorio regionale sotto l’egidia dela Fci Puglia.

Decisive sono state le 5 vittorie assolute e i numerosi piazzamenti sul podio che hanno decretato il suo dominio sull’intero percorso del campionato. Con la vittoria assoluta nell’anno 2019 da Juniores e la doppietta Open nell’anno 2020 e 2021 il sampietrano Simone Tarantini si conferma come l’atleta agonistico da battere in Puglia nella disciplina del Cross Country anche nella stagione agonistica 2022.

Già confermato il suo ruolo da capitano nel team Ciclosport2000 che si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione con le tecnologiche bici Mountain bike Bianchi Methanol Full suspension e front suspension da scegliere in base alla tipologia del percorso, rimarrà invariata anche la parnership con le gomme Pirelli Scorpion e l’abbigliamento della Toscana Pissei, un pacchetto di aziende tutte italiane scelte dal team di Ciclisport2000 di Grottaglie per mettere il proprio atleta nella migliore condizione di esprimersi anche il prossimo anno.