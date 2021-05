Vigili del fuoco, concluso secondo meeting nazionale di canottaggio

BRINDISI - Nella giornata di oggi, domenica 16 maggio, si è concluso il secondo meeting nazionale Coop di Piediluco, manifestazione nazionale di canottaggio per le categorie agonistiche, alla quale ha preso parte il Gs Vvf Carrino di Brindisi, presieduto dal Pd Giulio Capuano ed allenato dal Dt Antonio Coppola.

Nella giornata di sabato, il due di coppia categoria under23 maschile di Matteo Galluzzo e Niccolò Golizia prende parte alle batterie di qualifica, difendendosi bene ma non abbastanza per accedere alle semifinali ed infatti sono costretti a fermarsi alle qualifiche per pochissimi secondi.

Anche il due di coppia categoria Ragazzi maschile di Nicola Centonze e Matteo Palazzo non riesce ad accedere alle semifinali, complice un problema fisico accusato da uno degli atleti durante la gara. Centonze e Palazzo prendono parte anche al quattro di coppia ragazzi maschile, assieme a due atleti triestini, riuscendo ad accedere alla semifinale per pochi millesimi di secondo. In semifinale l'equipaggio stacca il pass per la finale B di Domenica. Nella finale vi è una dura lotta per tutti i 2000 metri di gara, con un arrivo quasi simultaneo tra le prime 5 imbarcazioni ed il quattro del Carrino ad ottenere il quinto posto, ovvero il 13° posto assoluto nel quattro di coppia ragazzi.

Soddisfatto l'allenatore Antonio Coppola: "Sono contento che i miei ragazzi abbiano dato il massimo, il due di coppia under23 è riuscito a migliorare di molto la sua prestazione in vista dei campionati italiani del prossimo mese. Bene anche il due di coppia ragazzi, che alla seconda uscita nazionale ha maturato molta esperienza. Sono molto soddisfatto anche per il risultato del quattro di coppia ragazzi, che è riuscito a dimostrare il suo valore."