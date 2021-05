Canottaggio, regata regionale: sul podio il gruppo sportivo dei vigili del fuoco

BRINDISI - Il Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Carrino di Brindisi sezione Canottaggio ha partecipato, domenica 30 maggio, alla terza regata regionale, indetta dal comitato Puglia e Basilicata della Federazione italiana canottaggio. Le regate si sono svolte presso il Lago di Senise, in territorio Lucano. Gli equipaggi del gruppo, presieduto dal comandante provinciale dei Vvff, P.D. Giulio Capuano ed allenato dal Dt Antonio Coppola, hanno ottenuto grandi risultati, considerando il fatto che su 7 equipaggi iscritti, 6 sono arrivati sul podio, dimostrando fortemente il loro valore.

La giornata si apre con l'oro di Davide Palazzo nel singolo 7.20 categoria cadetti maschile, seguito dalla vittoria del singolo 7.20 categoria Allievi C maschile di Francesco Tanzarella. Nella gara immediatamente successiva, il quattro di coppia categoria Senior maschile, con a bordo Gabriele Guadalupi, Damiano Toscano, Niccolò Golizia e Matteo Galluzzo, arriva al secondo posto, dopo una gara finita con un punta a punta. Il doppio categoria ragazzi maschile di Matteo Palazzo e Nicola Centonze ottiene un argento, mentre una pioggia inizia a scendere sul campo di gara. Nel doppio categoria Senior maschile, è oro per l'accoppiata di Niccolò Golizia e Damiano Toscano, mentre Giuseppe Orlandino e Matteo Galluzzo devono accontentarsi di un quarto posto, a seguito di un problema tecnico logistico: le boe d'arrivo, a causa del vento che ha iniziato a soffiare sul campo, hanno perso il loro allineamento e hanno beffato l'equipaggio che, dopo una gara molto impegnativa, si è fermato solo 10 metri prima del reale traguardo, slittando dalla seconda alla quarta posizione.

Infine argento per il quattro di coppia categoria junior maschile di Nicola Centonze, Matteo Palazzo e Gabriele Guadalupi, in barca assieme ad un atleta di Bari. Si sono svolte anche in questa occasione le rappresentative regionali, ovvero regate su quattro di coppia delle categorie Allievi C e Cadetti con a bordo i migliori atleti pugliesi di categoria. Francesco Tanzarella e Davide Palazzo hanno partecipato a tali gare a bordo della stessa imbarcazione e si sono classificati quarti, a pochissimi metri dai terzi.

Il direttore sportivo del Gruppo, Cr Antonio Coppola si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti, considerando che solo un equipaggio della squadra non è riuscito a trovare la via del podio solo per il problema descritto in precedenza, arrivando comunque in quarta posizione. La regata è stata inoltre un banco di prova per le categorie agonistiche, ovvero Ragazzi, Junior e Senior, in vista dei Campionati Italiani previsti nelle prossime settimane a Gavirate, sul Lago di Varese.