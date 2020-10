Al Meditur il campionato italiano "Al Gawsit Endurance Cup 2020"

CAROVIGNO - Ha preso il via al Meditur Village di Carovigno, la nuova edizione del campionato "Al Gawsit Endurance Cup 2020", organizzato dall’ asd "Oasi del Cavallo" di Carovigno, che si avvale di un importante gruppo di professionisti, con la collaborazione di Fise Italia e Fise Puglia e il patrocinio del Comune di Carovigno. Il titolo di campione italiano sarà assegnato come di consueto sulla categoria Cei3* (160 chilometri). La grande novità del 2020, è la nuova istituzione dei campionati Italiani anche per le categorie Cei2* (120 chilometri) e Cei1* (100 chilometri), programmati nella giornata di domani, domenica 1 novembre. Come avviene quindi per altre discipline equestri, anche l’endurance potrà veder assegnati i titoli di categorie oltre l’assoluto.

Il tracciato realizzato da Ottorino Uggenti, Francesco Colombo dell’asd Apulia Endurance Center di Castellana Grotte, provincia di Bari, attraversa le campagne pugliesi con uliveti e macchia mediterranea prediligendo un fondo in terra e sabbia battuta, strade bianche, che partendo dal Meditur Village in località Scianolecchia prevede il passaggio nella Riserva Naturale Torre Guaceto. Quanto ai premi, al campione assoluto e agli altri titolati oltre le medaglie di campionato saranno attribuiti premi in denaro, grazie all’importante contributo messo a disposizione dalla federazione italiana sport equestri: si tratta di 13 mila euro, suddivisi nelle tre categorie ai primi cinque classificati nelle e tre categorie.