Ceglie Messapica. Gli atleti del team Leo ai campionati nazionali Fight 1

CEGLIE MESSAPICA - Tre atleti del team Leo di Ceglie Messapica parteciperanno al campionato nazionale unificato Fight 1 che si svolgerà dal 4 al 6 giugno prossimi a Sesto San Giovanni (Milano). Si tratta di Abdu Said (categoria 60 chilogrammi Fight Code Rules e Savate), Emanuele Parisi (categoria 85 chilogrammi Fight Code Rules e Muay Thai) e Piero Gioia ( categoria 93 kg Fight Code Rules). Le gare sono valevoli per le Azzurrabili campionato internazionale Iska, Wmf, Fisav, gamma e per gli extrapunteggi selezioni Fight1. Le discipline messe in campo sono Muay Thai, Mma, Kick Boxing, Jiujitsu, Grappling e Sanda. Gli atleti si preparano nella palestra Infinity del dottore Giovanni Suma sotto la direzione del maestro Pietro Leo.