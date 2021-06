Campionato italiano di Compak Sporting, medaglia d'argento per la tiravolista cegliese

CEGLIE MESSAPICA - Perfomance rilevante per la tiravolista di Ceglie Messapica, Miriana Urgesi, 19 anni, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria "Ladies" nel 18esimo campionato nazionale Compak Sporting che si è svolto a Foligno (Perugia) domenica 20 giugno. Un ottimo risultato per l’atleta, studentessa della facoltà di agraria, vicina a questa disciplina da circa quattro mesi: "Da piccolina ho sempre avuto la passione di fucili e pistole - spiega la 19enne - una passione trasmessa, anche, da mio nonno Leonardo. Sto aspettando di ricevere il porto d'armi da caccia, per ora ho solo quello sportivo. Mi piacerebbe molto diventare come Jessica Rossi". Un bel traguardo personale per la giovane affiliata alla federazione nazionale della caccia: "Vorrei fare un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi ultimi giorni e soprattutto ringrazio la mia mamma, Antonella Barletta, per avermi permesso di allenarmi e di partecipare a questa grande gara, ai miei nonni, il mio fidanzato Rocco Apruzzese, per avermi seguita in tutti gli allenamenti e grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto anche a distanza".