"I Campioni di domani": quando a fare canestro è l'inclusione

CEGLIE MESSAPICA - "Le mie abilità sono più forti della mia disabilità" recita il retro di una t-shirt che i bambini e le bambine diversamente abili indossano durante gli allenamenti. Fanno parte di un progetto di integrazione sociale, sportivo ed educativo che Damiano Faggiano, ex cestista di serie A e la compagna, Anna Moramarco, da alcuni anni portano avanti all'interno del Palasport 2006 di Ceglie Messapica. "Un canestro speciale" riservato a bimbi e bimbe che si trovano in situazioni di vulnorabilità con l'obiettivo di sviluppare competenze come l'autostima e avviare un percorso di inclusione perchè lo sport possa essere accessibile a tutti.

"Siamo contenti ed emozionati di aver avuto una adesione così importante - spiega Faggiano -, durante la stagione ci saranno parecchi appuntamenti. Uno dei mei desideri, insieme alla mia compagna, è dare la possibilità a questi ragazzi di partecipare a delle gare, per questo ci siamo avvicinati al progetto Baskin, coinvolgendo altre società della nostra regione. La cosa più bella è vedere i nostri piccoli atleti prendersi cura con amore e dedizione di questi ragazzi 'speciali'. Ringrazio le oltre 150 famiglie dei nostri ragazzi che hanno avuto fiducia in noi e in ciò che proponiamo, al nuovo staff tecnico e dirigenziale che ci affianca: dallo studio commerciale Vitale/Ricci, allo studio legale dell'avvocato di Danilo Cito e al medico sociale Nico Urso. Marco Nannavecchia, come posturologo e Vanessa Santoro come dietista e nutrizionista che seguiranno i nostri ragazzi durante la stagione."

"Quello che si impara sul campo - conclude Faggiano - lo si ripropone nella vita di tutti i giorni e il gioco si presta ad essere intermediario sociale per inclusione, integrazione e condivisione. La nostra società, da 15 anni ormai, ha trovato energie ed identità. La funzione educativa è un punto fermo della nostra società. Un ringraziamento particolare va a tutti i partner con i quali abbiamo raggiunto un accordo di sponsorizzazione per le prossime annate sportive. Ultima e bellissima novità la nascita a Bernalda (provincia di Matera) della nostra società satellite 'Mamba Basket Bernalda' con la quale avvieremo una serie di collaborazioni ed eventi sportivi."