Rissa durante il derby Under19: squadre multate e sconfitta a tavolino per la Taf Ceglie

CEGLIE MESSAPICA - E' arrivata la decisione del giudice sportivo dopo la rissa scoppiata sul campo del comunale "G. Stoppa" di Ceglie Messapica a pochi minuti dal termine del derby delle formazioni juniores Under19 della Taf Ceglie e dell'Asd Calcio Ceglie. Ko a tavolino per la Taf Ceglie (3-0 in favore del Calcio Ceglie) per aver rifiutato di riprendere il gioco, nonostante le sollecitazioni dell'arbitro. Anche per tale rifiuto da parte del dirigente multa di 100 euro, la penalizzazione di un punto in classifica e altre 150 euro di ammenda per aver partecipato alla rissa con i componenti della squadra avversaria. Stessa multa comminata all'Asd Calcio Ceglie. La Taf Ceglie, come relazionato dal giudice sportivo territoriale "non si ripresentava sul terreno di gioco dopo la sospensione per una rissa con la società Calcio Ceglie, rissa sedata anche per l'intervento delle forze dell'ordine, viste le sollecitazioni dell'arbitro a riprendere il gioco rivolte alla Taf Ceglie Messapica e il rifiuto comunicato dal dirigente di quest'ultima" ha deliberato quanto sopra descritto.