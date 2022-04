Corri a Ceglie 2022, al via la gara podistica per le vie della città

CEGLIE MESSAPICA - Pronta al via la VII edizione di “Corri a Ceglie”, gara podistica organizzata dall’Asd “Atletica Ceglie Messapica”, con l’autorizzazione della Fidal Brindisi e con il patrocinio della Comune di Ceglie Messapica. La gara provinciale competitiva di corsa su strada di 10 chilometri, valida come prima tappa del circuito provinciale “Sulle Vie di Brento 2020” si svolgerà domenica 3 aprile nel centro cittadino della città messapica, con partenza alle 9.30 in via San Rocco. Oltre 400 gli atleti tesserati Fidal provenienti da Puglia e Basilicata e tanti liberi che avranno la possibilità di accedere al podio finale riservato ai primi tre vincitori nelle categorie "maschile" e "femminile", i primi tre classificati di ogni categoria e i primi tre donatori Avis. A tutti i partecipanti sarà donato un pacco gara con borraccia riutilizzabile e biscotti cegliesi e ristoro finale con the caldo, prodotti dolciari e frutta.