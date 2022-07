Ciclismo, aperte le iscrizioni per la "Granfondo Team Fuorisoglia"

FRANCAVILLA FONTANA - L'11 settembre prossimo in occasione dei festeggiamenti della Santa patrona, a Francavilla Fontana, si svolgerà la sesta edizione del Trofeo Madonna della Fontana, gara di ciclismo oggi diventata Granfondo.

"La Granfondo Team Fuorisoglia da quest'anno entra nel circuito denominato Giro dell'Arcobaleno, che racchiude al suo interno le più importanti manifestazioni ciclistiche della Puglia e regioni limitrofe. Un successo quello raggiunto dal Team che, lavorando alacremente ogni anno delizia gli appassionati con grandi novità e traguardi raggiunti,? basti pensare alla nascita dell'Academy per i giovani e giovanissimi, alle cariche federali che ricoprono alcuni elementi del direttivo, ai neo promossi giudici di gara del? Team e agli allenatori federali promossi quest'anno. Che dire, successi e soddisfazioni in continuo divenire". Si legge nella nota di presentazione dell'evento.

La gara si snoderà su un percorso di ben 120 km che lambirà e attraverserà i comuni di Villa Castelli, Ceglie, Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Montemesola, i corridori dovranno scalare le due impegnative salite di Monte del Duca e Pilano oltre ai continui saliscendi che offre il percorso, il tutto per un dislivello totale di 1200mt.

Sono già aperte le iscrizioni su Fattore K ed Icron.it, ricco sarà il pacco gara come da consuetudine e come chicca di quest'anno i primi 400 iscritti riceveranno in regalo la stupenda maglia tecnica realizzata da Pissei appositamente per l'evento.

L'11 settembre ci sarà come testimonial della gara uno degli ex professionisti italiani più forti ed amati degli ultimi anni, nonché maglia rosa al Giro d'Italia ed attuale commentatore Rai Alessandro Petacchi "che ha accettato gentilmente di essere della "partita".

"Non resta che invitare tutti gli appassionati ad iscriversi ad un evento avvincente e "stuzzicante" che come da tradizione Fuorisoglia lascerà a bocca aperta partecipanti ed accompagnatori, tutto ciò realizzato, è bene ricordarlo, oltre che dal direttivo capeggiato dall'instancabile presidente Massimiliano Lopalco, anche dall'apporto di importantissimi sponsor ogni anno sempre più numerosi che vanno citati e ringraziati fin da ora: Azienda agricola Tenuta Manelli, GLCars di Gerardo Leone,Bosch car service di Giovanni Palumbo, Ciclislort 2000, Emmeti Communication, Parafarmacia dott. Martellotti,? Nardelli car service, Suite 77, Cribel, Edilizia Conte, Arredocasa Serafino, Nuova Fontana Service, Petali di Rose, TeoCart, Resort Laurito".