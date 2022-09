Ciclismo, tutto pronto per il Trofeo Madonna della Fontana: in gara 400 atleti

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 11 settembre prossimo, prenderà il via il Trofeo Madonna della Fontana – Granfondo Team Fuorisoglia; gara ciclistica su strada. La kermesse, giunta ormai alla sesta edizione, partirà da viale Vincenzo Lilla alle 9:15; dopo un breve percorso cittadino a velocità controllata, percorrendo lentamente via C. Pisacane - via Manzoni - C.so Garibaldi - via F. Crispi - L.go Cappuccini, imboccherà la provinciale per Ceglie Messapica dove, al superamento del passaggio a livello delle Fse, verrà data la partenza ufficiale dal direttore di Corsa, sig. Michele Ziri.

La carovana degli atleti toccherà le città di Ceglie Messapica, Crispiano, Montemesola e Grottaglie. A tal proposito, il presidente dell’Asd Team Fuorisoglia Massimo Lopalco dichiara: “Intendo ringraziare tutte le Amministrazioni Comunali e i Comandi di Polizia Locale a partire da Francavilla e, poi, Ceglie Messapica, Crispiano e Grottaglie che fin da subito hanno accolto con grande entusiasmo e massima disponibilità il passaggio della gara. Un ringraziamento va fatto anche, prosegue Lopalco, ai volontari della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato che presidieranno gli incroci per garantire la massima incolumità a tutti i ciclisti. Chiediamo, conclude il presidente del Team Fuorisoglia, solo un po’ di pazienza agli automobilisti che, inevitabilmente, avranno qualche disagio per raggiungere le loro destinazioni".

Il rientro dei primi atleti avverrà intorno alle 12:30 arrivando dal cavalcavia della provinciale per San Marzano, proseguendo su via D’Angiò, per concludersi su viale V.zo Lilla. Al termine della gara, intorno alle 13:15 circa, avverrà la premiazione dei vincitori. Tutta la manifestazione sarà impreziosita dalla presenza dell’ex professionista ciclista Alessandro Petacchi, ora commentatore degli eventi ciclistici sulle reti Rai che percorrerà, senza competere, le strade di tutto il percorso di 120 km.

Sarà un’occasione più unica che rara per gli amatori, correre accanto ad un ex professionista del calibro di Petacchi, vincitore di diverse gare e tappe al Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España. Vanni Calò, presidente provinciale della Fci, dichiara: “La gara ha una grande rilevanza a livello provinciale e, soprattutto, regionale. Abbiamo accolto con piacere e soddisfazione le richieste del Team Fuorisoglia per l’organizzazione del 6° Trofeo Madonna della Fontana che ha voluto fare un salto di qualità trasformando la manifestazione da medio a granfondo percorrendo un itinerario lungo 120 km.

La gara, infatti, quest’anno rientra in un circuito denominato Giro dell'arcobaleno al quale partecipano ogni anno atleti della Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Il circuito, infatti, non si svolge solo nel territorio pugliese ma in tutte le suddette Regioni. Per questo motivo è prevista la presenza di circa 400 atleti accompagnati da altrettante famiglie. E’ un’occasione unica per la nostra provincia – e non solo –, conclude Vanni Calò, per far apprezzare agli amatori delle “due ruote” la bellezza paesaggistica dei nostri territori.”

Ormai da mesi tutto il direttivo del Team Fuorisoglia lavora quotidianamente per l’organizzazione della gara affinché tutto possa svolgersi nella massima sicurezza degli atleti e di tutti i partecipanti. L’augurio è quello che si possa vivere, nella Città degli Imperiali, una domenica di sport e divertimento