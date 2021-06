Il circolo tennis "Dino De Guido" ko a Palermo nella prima dei playout

Incontro d'andata per la permanenza in serie B2: i mesagnesi hanno ceduto il passo ai padroni di casa

MESAGNE - Nell’incontro di andata dei playout per la permanenza in serie B2, la squadra del Circolo tennis “Dino De Guido” di Mesagne ha ceduto il passo, a Palermo, ai forti padroni di casa con il risultato di 4-2. Sin dai singolari si è visto subito il valore in campo dei giovani tennisti palermitani che non hanno dato molto spazio ai pur volenterosi e motivati singolaristi mesagnesi che hanno concluso le loro prestazioni con il punteggio di 3-1. Da segnalare fra i tennisti del Circolo tennis Palermo, Gabriele Giusto Piraino, classifica 2.4, top 100 delle classifiche juniores e numero 2 in Italia under 18, approdato alle qualificazioni di Wimbledon che si svolgeranno questa settimana a Londra.

Nei due doppi, i contendenti si sono divisi la posta in gioco fissando il risultato finale sul punteggio di 4-2.

Questi i risultati dei singolari: Gabriele Dolce (C.T. Palermo) b. Davide Spina (C.T. Mesagne) 6-3 6-3, Gabriele Giusto Piraino (C.T. Palermo) b. Marek Jaloviec (C.T. Mesagne) 6-4 6-3, Andrea Trapani (C.T. Palermo) b. Simone Pacciolla (C.T. Mesagne) 7-6 6-1, Lautaro Augustin Falabella (C.T. Mesagne b. Francesco Mineo 6-1 6-2.

I risultati dei doppi: Piraino/Dolce (C.T. Palermo) b. Falabella Canuto (C.T. Mesagne) 6-1 6-4, Jaloviec/Spina (C.T. Mesagne) b. Passalacqua/Trapani 6-3 6-0.

A questo punto tutto è affidato all’incontro di ritorno a Mesagne che si giocherà domenica 11 luglio alle 10. La squadra gialloblù, per raggiungere l’obiettivo salvezza, dovrà vincere in casa con il punteggio di 5-1. Qualora vincesse con il punteggio di 4-2, il doppio di spareggio sarebbe determinante ai fini del risultato conclusivo. Certamente l’11 luglio non mancherà l’appassionato supporto della folta schiera di sostenitori mesagnesi che, unitamente ai dirigenti con in testa il presidente Nicola De Guido, saranno al fianco della squadra, auspicando la sospirata permanenza in serie B2.