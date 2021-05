Circolo tennis Latiano riqualificato, i complimenti di un ex amministratore

LATIANO - "Complimenti al circolo tennis di Latiano per la bellezza, l'eleganza, la raffinatezza di questa nuova veste data all'intera struttura, figlia di programmazione, visione imprenditoriale, passione e tanta lungimiranza tanto da meritarci anche quest'anno la Coppa Davis Juniores, vero e proprio orgoglio per la nostra città". E' Tommaso Cavallo, ex assessore alle attività produttive di Latiano, ad elogiare il lavoro di riqualificazione della struttura, nella speranza che questo possa avvenire per altri sport.

"I dirigenti dell' associazione - continua Cavallo - hanno trasformato il tennis da sport elitario a sport popolare e accessibile a tutti, attraendo i migliori talenti e i migliori giovanissimi da tutta la regione. Ora vanno assolutamente date a tutti gli altri sport latianesi e alle associazioni che, con passione immensa e grandi sacrifici, le infrastrutture necessarie e indispensabili affinché tantissimi ragazzi e tantissime ragazze possano giocare a Latiano, senza essere costretti a girovagare per la provincia in cerca di palestre e palazzetti liberi. Lo sport è salute, benessere, felicità e ha una funzione sociale imprescindibile perché allontana i giovani dai vizi e dalle cattive tentazioni". Conclude con un monito all'attuale amministrazione: "Serve il campo sportivo finalmente a posto e serve assolutamente il palazzetto dello sport".