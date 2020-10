Circolo vela di Brindisi, riprendono i corsi agonistici

BRINDISI - A partire dal mese di ottobre, al Circolo della Vela Brindisi, grazie all'impegno degli istruttori federali, sono ripresi i corsi di vela agonistici sulle derive monoposto Optimist e Laser, per ragazzi e adulti, mentre continuano i corsi di vela su cabinati tipo Sun 2000, per adulti che hanno il desiderio di avvicinarsi all’arte della vela ed alla cultura del mare e dell’ambiente marino. La vela è un’attività ludico-sportiva particolarmente apprezzata in tempi di Coronavirus in quanto sport praticato all’aria aperta, dove, il contatto fisico è praticamente inesistente e, comunque, anche a bordo di imbarcazioni con equipaggio multiplo, le possibilità di contagio sono azzerate, attraverso il distanziamento fisico, l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e l’uso frequente del gel per l’igienizzazione delle mani e delle attrezzature di bordo. Unitamente ai corsi di vela pratici, il Circolo, in collaborazione con la Bluenose Yachting srl, promuove e coordina, presso la propria sede al “porticciolo” del Marina di Brindisi, dei corsi di patente nautica, a vela ed a motore, entro e oltre le 12 miglia dalla costa.

La durata dei corsi che, per venie incontro alle esigenze lavorative e famigliari dei frequentatori, si svolgeranno nei fine settimana, saranno da fine ottobre a marzo 2021, per le patenti entro le 12 miglia dalla costa e da fine ottobre a maggio 2021, per le patenti vela e motore, senza limiti dalla costa. Per chi fosse interessato al conseguimento della patente nautica, il 31 ottobre, alle 16, presso la sede del Circolo della Vela, al Marina di Brindisi, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, sarà tenuta, a cura dell’ Istruttore Menico Piccininni, una conferenza illustrativa circa le finalità e le modalità di svolgimento del corso patenti nautiche. Per informazioni e prenotazioni, si dovrà contattare la segreteria del Circolo, sia inviando una mail a info@circolovelabrindisi.it , oppure telefonando ai numeri 329 624 6611 e 388 344 7687.