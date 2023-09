Indice di sportività: Brindisi brilla negli sport di squadra, indietro in quelli individuali

Ottime performance per quanto riguarda gli sport di squadra. C’è da migliorare per quanto riguarda le strutture sportive. Ancora molta strada da fare negli sport individuali e nello sport e società. La provincia di Brindisi è 64esima su 107 province nella classifica dell’indice di sportività stilata sulla base di un’indagine effettuata da Pts per Il Sole 24 ore, nell’ambito del progetto della Qualità della vita. Giunto alla sua 17esima edizione, lo studio misura la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali.

Anche quest’anno l’indice generale è l’esito di 32 indicatori. I dati presi in esame riguardano, ad esempio, la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini.

In cima alla classifica c’è Trento, che mantiene la maglia rosa. Per quanto riguarda la Puglia, è la provincia di Bari (62esima) a far registrare le migliori performance, precedendo di due sole posizioni quella di Brindisi. A seguire le province di Lecce (70°), Taranto (88°) Bat (95°) e Foggia (99°).

Le singole classifiche

Forte della presenza in Serie A di basket con la Happy Casa e delle partecipazioni al campionato di Serie C di calcio di Virtus Francavilla e Brindisi, la provincia di Brindisi è 35esima nella classifica degli sport di squadra. I risultati migliori vengono registrati nel calcio dilettanti (terzo posto) e ovviamente nel basket (9°).

La provincia si attesta poi a metà classifica (60°) per quel che concerne le strutture sportive. Settantesimo per numero di tesserati, il Brindisino ha una buona capacità di organizzare eventi sportivi (40°) e tutto sommato non pecca in quanto a investimenti nello sport (50°), tasso di praticabilità sportiva (50°) e attrattività degli eventi sportivi (40°).

Si è ancora parecchio indietro, invece, negli sport individuali e in ambito sociale. Nel primo ambito la provincia di Brindisi è 84esima. La disciplina maggiormente praticata è l’atletica leggera (55°), seguita da nuoto (55°0 e tennis (57°), sport outdoor (57°) e motori (57°). E poi c’è un pessimo 97esimo posto nella categoria sport e società, dedicata allo sport amatoriale e allo sport praticato dai bambini.