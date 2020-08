Il Brindisi Calcio riparte da mister De Luca: oggi la presentazione

BRINDISI - Il Brindisi Fc presenterà oggi (venerdì 20 agosto), alle ore 17, il suo nuovo allenatore. Si tratta del 39enne Claudio De Luca, originario di Castellana Grotte. tecnico che ha già un’esperienza di tutto rispetto, a dispetto della sua giovane età. La sua prima panchina nel 2013, a Monopoli. Poi esperienze a Bisceglie, Gravina, Bari (sponda settore giovanile) e Altamura.

La società comunica che “sono stati già individuati e bloccati alcuni giocatori, sia over che under, che verranno a breve presentati”. “Inoltre, prima della partenza per il ritiro per una location già individuata e che verrà comunicata al più presto, gli allenamenti ed alcune selezioni – si legge ancora in una nota della società - inizieranno nello stadio Franco Fanuzzi di Brindisi a partire dalla prossima settimana”.