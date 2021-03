Coach Piero Bucchi entra nello staff della nazionale

Il tecnico, per 5 anni alla guida della New Basket, in azzurro in vista del Torneo Preolimpico di Belgrado

Coach Piero Bucchi, per 5 anni alla guida della New Basket Brindisi, è entrato a far parte dello staff della Nazionale che parteciperà al Torneo Preolimpico in programma a Belgrado dal 29 giugno prossimo. In un comunicato ufficiale si legge che “La Federazione Italiana Pallacanestro, determinata a perseguire l’obbiettivo della qualificazione olimpica, ha acquisito, su proposta del ct Meo Sacchetti e d’intesa con il direttore generale del Settore Squadre Nazionali, Salvatore Trainotti, la disponibilità dei coach Piero Bucchi e Riccardo Fois per completare con Emanuele Molin lo staff della Nazionale, in vista del Torneo Preolimpico di Belgrado “ Con lo stesso comunicato la Fip ha ringraziato i coach Massimo Maffezzoli, già assistente di coach Sacchetti a Sassari e Brindisi, e Paolo Conti per la professionalità e la disponibilità profusa negli anni di proficua collaborazione.

Approdato a Brindisi nell’estate 2011, dopo la retrocessione dall’A1, Bucchi, al primo anno alla guida della New Basket, ha conquistato la Coppa Italia di Legadue e la promozione nella massima serie. Nelle stagioni successive, il sodalizio di contrada Masseriola si è consolidato ai vertici del basket italiano. Lo scorso anno, in occasione del suo ritorno al PalaPentassuglia da allenatore della Virtus Roma, gli venne tributata una standing ovation che lo commosse.