Comincia un altro weekend di gara per "The Doctor" Loconte, all'"l'università delle salite"

Si apre con la giornata dedicata alle verifiche il weekend trentino del portacolori della EptaMotorsport Angelo "The Doctor" Loconte, pronto ad affrontare la terza tappa del Campionato Italiano Supersalita, la nuova serie d'élite delle cronoscalate italiane. Alla guida della sua rombante Mini Cooper JCW F56 di classe RSTB 2.0 messagli a disposizione dalla GT Racing, il veloce driver pugliese dovrà affrontare "l'università delle salite", la mitica Trento - Bondone, giunta alla 73esima edizione, che con i suoi 17.300 metri di percorso è la cronoscalata che più mette alla prova il mezzo meccanico e la tenuta fisica e di concentrazione del pilota.

E se ciò non bastasse a rendere esaltante e al contempo ardua l'impresa sportiva, Loconte dovrà vedersela con uno stuolo di avversari agguerritissimi, tutti pronti a sfidarsi all'ultima staccata a ruote fumanti, per arrivare sulla vetta di Vason nel minor tempo possibile. Una sfida, quella tra le vetture di stretta derivazione di serie, che nelle prime quattro manche di gara della stagione ha visto tre diversi vincitori, con una classifica cortissima, che racchiude cinque driver in 26 punti (solo cinque punti tra il secondo e il quinto).

"La Trento - Bondone è uno di quegli appuntamenti agonistici che un amante della disciplina delle cronoscalate non può mancare - dice The Doctor - Per questo, anche quest'anno sarò presente ai blocchi di partenza di una gara dal fascino inimitabile. Un weekend carico di adrenalina per il valore dei fortissimi avversari presenti e per l'importanza della posta in palio. Come sempre, farò il massimo per rendere agonisticamente dignitosa la mia partecipazione e per dimenticare quanto accaduto nella scorsa edizione, quando noie meccaniche mi impedirono di partire la domenica di gara. Stavolta spero tanto che vada meglio. Faccio un in bocca al lupo a tutti".

Il programma della terza tappa del Campionato Italiano Supersalita, la 73esima Trento Bondone, prevede oggi (venerdì 14 giugno 2024) la giornata di verifiche a piazzale ex Zuffo, dalle 9 alle 17, con le due salite di prova a partire dalle ore 9 di domani, sabato 15 giugno. La gara in manche inizierà alle ore 10 di domenica 16 giugno.

Calendario Campionato Italiano Supersalita 2024

73ª Trento Bondone - 14 giugno - 16 giugno – Trento (TN);

63ª Coppa Paolino Teodori - 28 giugno - 30 giugno – Ascoli (AP)- FIA Hill Climb Cup;

53° Trofeo Vallecamonica - 12 luglio - 14 luglio – Malegno (BS) - FIA European Hill Climb Championship;

59ª Rieti-Terminillo 57ª Coppa Carotti - 2 agosto - 4 agosto – Rieti (RI);

59° Trofeo Luigi Fagioli - 30 agosto – 1° settembre - Gubbio (Pg).

