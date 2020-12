Nominata la commissione per la verifica del progetto “Palaeventi”

BRINDISI - Nella giornata in cui Happy Casa Brindisi festeggia il primo posto nella classifica generale del campionato nazionale di basket, vincendo una partita storica contro Milano, al Forum di Assago, un’altra buona notizia raggiunge la società New Basket Brindisi e la tifoseria brindisina. Il Comune di Brindisi ha nominato la commissione per l’esame del progetto di fattibilità relativo alla concessione della progettazione definitiva ed esecutiva e degli interventi di costruzione e gestione del nuovo impianto sportivo in località Masseriola, noto come Palaeventi. Il provvedimento firmato dal segretario generale del Comune di Brindisi, Pasquale Greco, è stato già inviato ai dirigenti nominati ed al responsabile del procedimento, l'architetto Fabio Lacinio (foto in basso), per gli adempimenti che dovranno seguire.

La Commissione è composta dall’architetto Marina Carrozzo (dirigente del settore “Pianificazione e Gestione del Territorio, Attività, Produttive e Suap) che avrà il ruolo di presidente, carica riservata ad un dirigente del Comune di Brindisi, e dai componenti, avvocato Francesco Lombardo, dirigente della città metropolitana di Bari e dal dottor Raffaele Parlangeli, dirigente del Comune di Lecce. I dirigenti nominati come “esperti” esterni sono stati individuati e scelti “in ambito amministrativo con particolari competenze e conoscenze in contrattualistica pubblica ed economico finanziario” con particolari specializzazioni in analisi di piani economico-finanziari. (Nella foto in basso l'assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto)

I nominativi sono stati forniti dalle amministrazioni comunali interpellate di Bari, Lecce e della città metropolitana di Bari, e sono stati selezionati dopo aver esaminato diversi curricula provenienti dalle amministrazioni interpellate. Sono state così individuate nelle figure professionali dell’avvocato Francesco Lombardo e del dottor Raffaele Parlangeri, i profili ritenuti maggiormente idonei ad integrare la composizione della commissione.

L’esame della documentazione amministrativa presentata dalla società New Arena, promoter ed unico partecipante all’affidamento del contratto, era già stata preventivamente esaminata con esito positivo, dal dirigente del settore, Fabio Lacinio. La commissione dovrà riunirsi a breve e darsi un cronoprogramma per arrivare alla definizione della verifica richiesta dall’amministrazione comunale, con l’esame finale del progetto di fattibilità relativo alla progettazione esecutiva e definitiva e degli interventi di costruzione e gestione del nuovo Palaeventi.