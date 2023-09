Il Comune concede il campo sportivo alla Asd Virtus Erchie

ERCHIE - Ieri, martedì 26 settembre, è stato raggiunto un importante traguardo per la comunità di Erchie con la sottoscrizione ufficiale della concessione del Campo sportivo comunale all’Associazione sportiva dilettantistica “Virtus Erchie". Questa decisione arriva mentre sono in fase di completamento i lavori di rifunzionalizzazione del campo polivalente situato all'interno del Campo Sportivo di via Puccini e la realizzazione di interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione.

“La decisione di affidare la gestione dell'impianto sportivo - spiega il sindaco Pasquale Nicolì - è motivata dalla volontà di sostenere e incentivare l'attività sportiva e sociale nella nostra comunità, mentre al contempo mira a massimizzare l'utilizzo dell'attuale patrimonio infrastrutturale, rendendolo disponibile per tutti i cittadini. Importante sottolineare - conclude il primo cittadino - che questo processo non comporta alcun onere finanziario diretto per l'Ente comunale, ma anzi apporta benefici economici attraverso la valorizzazione di questa preziosa struttura”.

Il nulla osta per l’utilizzo del Campo sportivo comunale ubicato in via Puccini è stato concesso per consentire lo svolgimento di tutte le gare del Campionato di Terza Categoria, nonché di tutte le altre manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Puglia.

L'affidamento del Campo Sportivo alla "Asd Virtus Erchie" è stato deciso per garantire l'efficienza ed economicità nella gestione, considerando l'assenza di personale dedicato e di risorse specifiche per tale scopo. Questa partnership mira a valorizzare l'impianto sportivo esistente, mantenendolo a disposizione della cittadinanza e promuovendo attività sportive e sociali nella frazione. L’accordo vergato in un atto di concessione stabilisce anche che l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi sarà autorizzato dal concessionario, facendo attenzioni a delle priorità provenienti dal Comune, dalle scuole, attività connesse ai campionati ufficiali di enti o federazioni sportive, compresi allenamenti e competizioni, attività per disabili ecc.

Questa concessione rappresenta un passo significativo verso la promozione dell'attività sportiva e il benessere della comunità di Erchie. L'Associazione sportiva "Asd Virtus Erchie" è pronta a collaborare con il Comune per assicurare che il Campo sportivo comunale continui a essere un luogo di incontro e di sviluppo delle passioni sportive di tutti i cittadini.