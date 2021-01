Happy Casa: distorsione di primo grado al ginocchio per Harrison

BRINDISI - D’Angelo Harrison ha riportato una distorsione di primo grado del ginocchio sinistro con lieve edema intrarticolare. Questa l’entità dell’infortunio rimediato dal giocatore della Happy Casa Brindisi nei secondi finali del secondo quarto della partita contro il San Pablo Burgos, disputata mercoledì sera (27 gennaio) al PalaPentassuglia. L’atleta nella giornata odierna è stato sottoposto ad esami strumentali “Nei prossimi giorni - fa sapere la società tramite una nota stampa - verranno svolti ulteriori controlli per determinare tempistiche e modalità di recupero”. A questo punto sembra da scartare l'ipotesi iche Harrisom possa tornare a disposizione di coach Vitucci in vista della partita di campionato contro Reggio Emilia in programma lunedì sera (palla a due alle ore 20:30) al PalaPentassuglia.