Palaeventi: conferenza dei servizi convocata, 45 giorni per i pareri

I vari enti coinvolti nella valutazione del progetto New Arena convocati in modalità asincrona. In caso di pareri non tutti favorevoli, il 15 settembre la conferenza sincrona

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha convocato la Conferenza dei servizi asincrona per realizzazione e gestione del nuovo impianto sportivo New Arena in contrada Masseriola. Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Arpa Puglia, Vigili del fuoco, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo - Soprintendenza Archeologica Br-Le-Ta, Autorità di Bacino, Coni, Enac, AqP, Terna, Enel Distribuzione, Telecom, Snam potranno richiedere la documentazione del progetto e, entro 45 giorni, dovranno esprimere in modo vincolante la volontà sulle decisioni di propria competenza. Qualora i pareri non fossero tutti favorevoli, per il 15 settembre è fissata la Conferenza dei sevizi sincrona.

Il progetto definitivo era stato consegnato lo scorso 29 giugno dall’Ati “New Arena”, capeggiata dalla New Basket Brindisi. Se verrà rispettato il cronoprogramma annunciato lo scorso 21 maggio, quando il sindaco Riccardo Rossi e il presidente della New Basket Brindisi, Fernando Marino, firmarono la convenzione, il cantiere dovrebbe partire entro la fine dell’anno. L’opera sorgerà in contrada Masseriola, nei pressi del PalaPentassuglia. Si tratta di un palazzetto da circa 7mila spettatori che ospiterà le partite della New Basket Brindisi, oltre a eventi sportivi internazionali (a partire dai Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 a Taranto), concerti e congressi.

Non un semplice palasport, dunque, ma una struttura polifunzionale in cui è prevista la realizzazione di una palestra, di un centro di riabilitazione (per sportivi e semplici cittadini in fase di recupero da un infortunio), bar e area ristoro. Il team di imprese che costruirà il palaeventi, oltre alla New Basket, è costituito dalla New House di Antonio Benarrivo, dalla società Vienna, dalla B.G. Costruzioni, dalla ditta Bagnato Luigi, dalla ditta Petito Prefabbricati e dalla Edil Gamma.