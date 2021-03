Corsa e camminata, a Brindisi nasce un gruppo per sole donne

Promuovere l'attività sportiva in un periodo buio legato all'emergenza sanitaria: "Run & Walking", l'iniziativa di Made for Runners

BRINDISI - Nasce il primo gruppo per sole donne a Brindisi, per correre e camminare in totale autonomia. E' il contributo di Made for Runners (Mfr), che nasce "dall'idea di promuovere l'attività sportiva in un periodo buio legato all'emergenza sanitaria e di dare un piccolo contributo alla crescita della realtà sportiva brindisina", recita un comunicato. E' così che è nata l'iniziativa sociale "Run & Walking" di Mfr Brindisi.

Dall'associazione fanno sapere che "un corposo numero di donne ha aderito al progetto per vivere in compagnia le bellissime sensazioni di libertà, energia e benessere che la camminata e la corsa regalano. Crediamo fortemente nei valori della lealtà, della semplicità e dell'amicizia e per questo motivo, in questa giornata dedicata alle donne, vogliamo farvi un caloroso augurio e ricordarvi che il gruppo vi aspetta, con il proposito di socializzare, divertirsi e spronarsi a vicenza. Un augurio per la Festa delle donne a tutte le donne".