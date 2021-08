Taekwondo: nonno Spinelli e nipoti vincono in Venezuela e Perù

BRINDISI - L’anno sportivo si è appena concluso e per l’Asd Taekwondo “Pennetta Rosa” è stato ricco di grandi risultati agonistici e sportivi. Nei giorni scorsi si è concluso il campionato internazionale “Coppa Chimera” diviso in 4 round, che ha visto la partecipazione di tutte le Società Sportive iscritte alla Fita (Federazione Italiana Taekwondo) per un totale di circa 2500 partecipanti. La Pennetta Rosa ha conquistato una medaglia d’oro e tre di bronzo.

Non è tutto, al Campionato Internazionale Peruviano “Copa Duque’s 2021”, che si è disputato giorno 4 Agosto u.s. e ha visto la partecipazione di 16 nazioni, 24 Club e 145 atleti, la Pennetta Rosa ha conquistato due Medaglie d’oro: Cosimo Spinelli (individuale), Alessia e Melissa Spinelli (coppia famiglia), Medaglia d’argento: Alessia e Melissa Spinelli (individuale).

Al campionato Internazionale Venezuelano “ 4° evento internazionale Championships New Taekwondo Horizont” , che si è svolto giorno 5 u.s. con la partecipazione di 21 Paesi per un totale di 37 società e 237 atleti, la Pennetta Rosa ha conquistato due Medaglie d’oro: Cosimo Spinelli (individuale), Alessia e Melissa Spinelli (Coppia Famiglia), Medaglia d’argento: Melissa Spinelli (individuale), Medaglia di Bronzo: Alessia Spinelli (individuale).

Altra grande soddisfazione è stata quella di vedere convocato il Maestro Spinelli come commissario agli esami di cintura nera per 6°, 7° e 8° Dan che si sono svolti giorno 27 Giugno a Formia (LT) in occasione del Corso annuale di aggiornamento per Insegnanti Tecnici.

La “Pennetta Rosa” ha potuto conseguire questi importanti risultati grazie alla bravura dei suoi atleti, all’impegno e la tenacia di tutti i suoi Dirigenti e del suo Direttore Tecnico Maestro Cosimo Spinelli.