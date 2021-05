Avviato l'iter per la costituzione dell’albo comunale delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche

FRANCAVILLA FONTANA - L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha avviato la procedura per la costituzione dell’albo delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. L’adesione al bando non prevede termini temporali, quindi le associazioni e le società interessate potranno accedere alla procedura in qualsiasi momento. “La costituzione dell’albo comunale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche – dichiara l’assessora allo sport Maria Angelotti – semplificherà le relazioni tra l’amministrazione comunale e le realtà che operano nel settore. Si tratta di uno strumento prezioso che fornirà una istantanea sempre aggiornata delle associazioni e delle società attive sul territorio.” Tutti i dettagli relativi all’avviso pubblico sono consultabili sul sito internet del Comune di Francavilla Fontana. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0831820408.