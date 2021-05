Covid, Brindisi Calcio-Cerignola: partita rinviata a data da destinarsi

BRINDISI - Rinviata a data da destinarsi la partita di calcio Brindisi-Audace Cerignola, valida per la 21esima giornata del campionato di serie D, in programma per domani, domenica 9 maggio, a causa di giocatori positivi al Covid-19. La gara sarebbe dovuta disputarsi allo stadio Fanuzzi di Brindisi.

La società nella giornata di ieri aveva chiesto al Dipartimento Interregionale il rinvio della partita. Oggi è giunta la risposta. La decisione è stata presa sulla base della documentazione fornita dalla società brindisina sulla situazione sanitaria dei soggetti positivi e in relazione al protocollo predisposto dalla Asl di Brindisi.