Cross-Country e Country Derby Fitetrec-Ante: importanti risultati per atleti brindisini

BRINDISI - L’Asd brindisina Acqua2o centro di equitazione e riabilitazione equestre guidato dai fratelli Ostuni ha portato a casa importanti risultati nella II Tappa del Cross-Country e Country Derby Fitetrec-Ante tenutasi domenica 13 giugno a Lecce.

Ottimi i risultati raggiunti dagli allievi dell’Acqua2o: nella categoria C20 da due new entry, Gaia Menga e Nicholas Facecchia in sella ad Andromeda Frolic, cavallo di razza Anglo-arabo, con due super netti hanno messo la firma in questo nuovo mondo.

Nella C40 parecchi gli atleti che si sono impegnati egregiamente tanto che un podio è targato interamente Acqua2o: Emily Allan su Andromeda Frolic, Angelica Solito su Dextery, cavallo di razza Sella italiano, Elena Ostuni su Andromeda, Diego Ostuni su Dextery (3°), Beatrice Prezzemolo su Andromeda (2°), Francesco Solito su Dextery (1°).

Nella C60 una velocissima prestazione senza errori di Federica Marseglia su Lea Kay, a condurre il podio Francesca Musa su Dextery (1°); nella C70 si cimentano le ormai solide Elois Campana su Ambra, anch’essa splendida Anglo-araba e salgono sul terzo posto del podio.

Nella C80 sempre Elois su Ambra è 1°, mentre Giada Pignatelli su Town Gray, razza Sella italiano, dopo un anno lontane dai campi gara tornano in pista e sono al 2° posto.

Infine nell’appassionante e competitivo Cross Country troviamo nella categoria F di regolarità la vittoria dei nostri ormai campioni di casa Luigi Gorgoni su Lea Kay, conquistano il 1° posto, in avviamento B il 4°posto è di Giada Pignatelli su Town Gray.

“Che dire, l’orgoglio c’è, la squadra dell’Asd Acqua2o è sempre presente e coesa in tutti gli appuntamenti pugliesi, la voglia di fare bene ci ha guidato e ha dato i suoi frutti” questa è la risposta di tutti gli allievi che hanno partecipato a questa tappa, già in fermento per il prossimo appuntamento di luglio al Circolo ippico Red Water a Cisternino nel cuore della valle d'Itria, si terrà la III Tappa del campionato regionale Cross Country e Country Derby.