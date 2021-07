Brindisi Fc: Vangone e Vertolomo escono di scena, Arigliano nuovo proprietario

L'imprenditore brindisino acquisisce le quote dei soci campani: adesso è proprietario del 75 percento della società

BRINDISI - L'imprenditore brindisino Daniele Arigliano acquisisce le quote dei soci campani Umberto Vangone e Andrea Vertolomo e diventa il proprietario del Brindisi Fc, con un pacchetto di quote del 75 per cento. Lo ha annunciato la società attraverso un comunicato diramato nella serata odierna.

“La Ssd Brindisi Fc comunica alla città di Brindisi che in data odierna la V&V srls, nelle persone dell’ingegnere Umberto Vangone e del signor Andrea Vertolomo – si legge nella nota- assististi dal dottore commercialista Laureti Gianwalter ed il signor Daniele Arigliano (già proorietario del 25 percento delle quote, ndr) assistito dal proprio commercialista, dottore Casciaro Cristian, hanno raggiunto l’accordo definitivo, con il consenso di tutta la compagine societaria, dell’acquisizione delle quote detenute dalla V&V srls”.

“Pertanto, dalla data odierna, il pacchetto azionario della Ssd Brindisi Fc srl, è così determinato: Daniele Arigliano detiene il 75 percento del capitale sociale, il signor Francesco Bassi il 20 percento, l’Associazione Perbrindisi il 5 percento. Dalla data odierna tutte le operazioni propedeutiche alla iscrizione al nuovo campionato di calcio, cadranno a carico della nuova compagine sociale così come tutti gli oneri”.