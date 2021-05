Playoff scudetto, si parte giovedì: date e orari delle prime tre gare

La Happy Casa affronterà Trieste alle ore 20.45 sia in gara 1 che in gara 2 (venerdì 14 maggio). Respinta la richiesta di anticipare di qualche ora la palla a due avanzata dalla New Basket

BRINDISI – La richiesta di anticipare di qualche ora la palla a due avanzata dalla Happy Casa è stata respinta. Si giocherà alle ore 20:45, al PalaPentassuglia, Brindisi-Allianz Pallacanestro Trieste, gara uno dei quarti di finale dei playoff. Allo stesso orario anche gara due, in programma il giorno dopo. Si disputerà alle ore 19 di lunedì 17 maggio, invece, gara 3, a Trieste. La New Basket arriva alla poule scudetto da seconda della classe, grazie alla vittoria conquistata ieri sera contro Varese. La squadra di Vitucci giocherà in casa le prime due gare e l’eventuale bella (fino alle semifinali si gioca al meglio delle 5) della serie. La richiesta di anticipare l'orario di gara uno era dettata dalla necessità di avere a disposizione maggiori tempi di recupero, dopo il massacrante tour de force post covid culminato ieri nella terza partita in appena sei giorni

Queste le date, gli orari e le dirette televisive ufficializzati oggi dalla Lnb

GARA 1

Giovedì 13 Maggio 2021

A|X Armani Exchange Milano – Dolomiti Energia Trentino ore 17.30 Rai Sport HD e

Eurosport Player

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari ore 18.00 Eurosport Player

Virtus Segafredo Bologna – De’ Longhi Treviso Basket ore 19.00 Eurosport 2 e

Eurosport Player

Happy Casa Brindisi – Allianz Pallacanestro Trieste ore 20.45 Rai Sport HD e

Eurosport Player

GARA 2

Venerdì 14 Maggio 2021

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari ore 18.00 Rai Sport HD e

Eurosport Player

A|X Armani Exchange Milano – Dolomiti Energia Trentino ore 19.00 Eurosport 2 e

Eurosport Player

Happy Casa Brindisi – Allianz Pallacanestro Trieste ore 20.45 Eurosport Player

Virtus Segafredo Bologna – De’ Longhi Treviso Basket ore 20.45 Rai Sport HD e

Eurosport Player

GARA 3

Domenica 16 Maggio 2021

Dolomiti Energia Trentino – A|X Armani Exchange Milano ore 20.45 Eurosport 2 e

Eurosport Player

Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia ore 20.45 Rai Sport HD e

Eurosport Player

Lunedì 17 Maggio 2021

Allianz Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi ore 19.00 Eurosport 2 e

Eurosport Player

De’ Longhi Treviso Basket – Virtus Segafredo Bologna ore 20.45 Rai Sport HD e

Eurosport Player

