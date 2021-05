Playoff scudetto, le date delle semifinali: si parte domenica

BRINDISI - Si disputerà domenica 23 maggio gara uno della semifinale playoff scudetto fra Happy Casa Brindisi e Virtus Segafredo Bologna. La Lega ha comunicato stamattina le date ma non ancora gli orari della serie. Entrambe le squadre si sono imposte per 3-0 nelle serie dei quarti di finale, rispettivamente contro Allianz Trieste e De’ Longhi Treviso. Happy Casa Brindisi, arrivata seconda al termine della regular season, rispetto al terzo posto conseguito dalla Virtus, disputerà in cara le prime due gare e l’eventuale bella della serie.

Le date

Gara 1, PalaPentassuglia – domenica 23 maggio 2021

Gara 2, PalaPentassuglia – martedì 25 maggio 2021

Gara 3, Segafredo Arena – mercoledì 2 giugno

Gara 4 (eventuale), Segafredo Arena – giovedì 3 giugno 2021

Gara 5 (eventuale), PalaPentassglia – sabato 5 giugno

L'altra semifinale

Dall’altro lato del tabellone sono ancora da definire le date della semifinale fra l’Armani Exchange Milano, che ha liquidato per 3-0 la Dolomiti Energia Trento, e la vincente del quarto di finale fra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari, che attualmente è sul 2-1 in favore di Sassari