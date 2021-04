Happy Casa-Sassari da posticipare? Decisione rinviata a venerdì

La Lega attende l'esito dei tamponi di controllo su giocatori e staff tecnico della New Basket, messa in ginocchio dal Covid. Di certo la regular season si concluderà il 10 maggio

BRINDISI – E’ ancora un’incognita la partita Happy Casa Brindisi-Sassari in programma domenica prossima (2 maggio) al PalaPentassuglia, valevole per il recupero della 23esima giornata del campionato di Serie A. Si giocherà? Verrà posticipata? L’assemblea generale della Lba, riunitasi oggi pomeriggio (giovedì 29 aprile), non ha sciolto il dubbio. La decisione verrà presa domani, una volta acquisito l’esito dei tamponi effettuati su giocatori e componenti dello staff tecnico. Da quanto appreso, un punto fermo è stato fissato: potranno essere riprogrammate le date dei recuperi Brindisi-Sassari e Trento-Brindisi (in programma mercoledì 5 maggio), ma non slitterà l'ultima giornata, prevista per lunedì 10 maggio. Il focolaio Covid riscontrato nello spogliatoio della Happy Casa, del resto, aveva già costretto la Lega a posticipare l'atto finale della regular season.

La situazione, insomma, non è delle più semplici. La scorsa settimana si sono registrati fino a un massimo di 13 contagi nella New Basket, fra giocatori e staff tecnico. Una tegola pesantissima che potrebbe compromettere il finale di una stagione in cui la squadra di Vitucci stava recitando un ruolo da assoluta protagonista.

Va ricordato infatti che la New Basket è ancora in corsa per il primato, ma che per centrare questo obbiettivo bisognerebbe vincere tutte e tre le partite: un’impresa praticamente impossibile, se si considera che solo a partire da domani, una volta terminato il periodo di quarantena imposto dall'Asl, i giocatori non positivi al Covid potranno tornare ad allenarsi in gruppo. Per chiudere al secondo posto sarebbe sufficiente vincerne una su tre. L’avversaria più abbordabile, considerato che sia Sassari che Trento sono in piena bagarre playoff, è di certo Varese, già salva, che verrà affrontata all’ultima giornata.