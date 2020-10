La Dinamo Basket Brindisi conferma il giovane Stefano Manfredi

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con soddisfazione la conferma dell’atleta Stefano Manfredi, guardia di 183 centimetri per 75 chilogrammi. Nato il 17 febbraio 2003 a Brindisi, dotato di buon tiro, sfrutta la sua fisicità per arrivare a canestro e difendere mettendo pressione all’avversario. Cresciuto nel settore giovanile della New Basket Brindisi, iniziando dal minibasket fino ad affrontare diversi campionati di Eccellenza, ha partecipato all’Interzona Under 16 e nella scorsa stagione è stato componente delle squadre Under 18 e Under 20, oltre ad aver partecipato al campionato Under 18 Dng con la conseguente partecipazione alla Next Gen.

Stefano si è guadagnato l’importante conferma attraverso il duro impegno profuso nel corso della scorsa stagione, così come testimoniato dalle parole del general manager Dario Recchia: “Non abbiamo esitato un attimo quando si è trattato di scegliere se confermare o meno Stefano, è un ragazzo eccezionale e che si è perfettamente calato nel mondo Dinamo, lavorando con abnegazione e ottenendo molti miglioramenti, frutto di un attento lavoro dello staff e della sua voglia di crescere. Quest’anno sarà fondamentale nell’essere parte integrante dello zoccolo duro che dovrà accogliere e trascinare i nuovi arrivati.”