La Dinamo Basket Brindisi sostiene il progetto PlayEnergy promosso da Enel

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi, società partecipante al campionato di Serie C Silver, rappresenta ormai la seconda squadra di pallacanestro della città e fin dalla sua fondazione ha ritenuto di essenziale importanza unire i valori dello sport con quelli della solidarietà, dell’attenzione verso il sociale e i giovani.

Ecco perché la Società ha deciso di sostenere il progetto PlayEnergy, concorso promosso da Enel in partnership con Campus Party e rivolto a team di talenti dai 7 ai 18 anni. Un gioco educativo in e-learning, facile e divertente, 100% digitale, per stimolare il pensiero scientifico e la creatività, attraverso i valori della sostenibilità, dell’innovazione e dell’uso consapevole dell’energia. Partecipare è semplicissimo, e per le squadre più meritevoli in palio l’esclusiva esperienza Campus Party e un super premio finale: un buono Amazon del valore di 1.000€ per ciascun componente.

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 novembre: compila il form presente sul sito https://playenergy.enel.com/Italia e potrai vincere l’esperienza Campus Party e un super premio finale!