Dinamo Basket Brindisi: Scandiuzzi Steel Constructions Spa "Gold Sponsor"

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi comunica con estrema soddisfazione che Scandiuzzi Steel Constructions Spa sarà “Gold Sponsor” per il terzo anno consecutivo.

Nonostante il difficile momento causato dal Covid-19, Scandiuzzi Spa - azienda leader nel settore delle costruzioni metalliche - ha deciso di continuare a sostenere la società biancazzurra dando forza al progetto avviato ormai nel 2018.

Scandiuzzi Steel Constructions Spa, fondata nel 1973 a Giavera del Montello, in provincia di Treviso, opera nel settore delle costruzioni metalliche. Il progressivo aumento della produzione ha fatto sì che lo stabilimento fosse spostato nella zona industriale di Volpago del Montello, area in cui la società è insediata a tutt’oggi.

Nel 1997 è stato inaugurato il secondo stabilimento produttivo a Brindisi, con l’obiettivo di coprire in maniera strategica ogni necessità geo-logistica del mercato.

Il nuovo stabilimento infatti, situato nella zona industriale e vicinissimo al porto della città, ha offerto l’occasione di eseguire commesse di grande importanza data la possibilità di imbarcare manufatti interi o modularizzati di grandissime dimensioni. Inoltre, lo stesso stabilimento, assume un ruolo importante anche dal punto economico e sociale dal momento che offre opportunità di lavoro a tantissime maestranze dirette e indirette del nostro territorio.

Diversi sono i settori nei quali la società Scandiuzzi si è specializzata nel corso degli anni: camini e ciminiere, energia, energie alternative e H2, forni di processo, impianti industriali e di processo, infrastrutture, oil & gas e parti a pressione. Numerose sono le aziende, italiane ed estere, che si affidano a Scandiuzzi: fra i tanti nomi spiccano Fincantieri, General Electric, Enel, Italferr e Siemens.

La Dinamo Basket Brindisi intende ringraziare tutta la famiglia Scandiuzzi, in particolare il presidente cav. Renzo Scandiuzzi, la dott.ssa Ivana Zanatta, socio fondatore e responsabile amministrativa della società ed il project manager dello stabilimento di Brindisi, il dott. Nicola Parisi, per aver scelto di proseguire questa virtuosa avventura insieme alla nostra squadra, soprattutto in un periodo così delicato.