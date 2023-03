La Dinamo Brindisi domina anche a Castellaneta: è serie B

BRINDISI - La Dinamo Limongelli Brindisi è in Serie B. La squadra allenata da coach Cristofaro si è imposta per 58-78 anche in gara tre della poule promozione contro la Valentino Castellante, tagliando un traguardo che si può definire di importanza storica per la Dinamo. Premiato un progetto portato avanti con serietà e professionalità dal sodalizio presieduto da Teodoro Marrazza. La promozione giunge al culmine di una regular season in cui la Dinamo ha recitato un ruolo da assoluta protagonista.

"Dedichiamo questa straordinaria promozione - si legge in un post pubblicato sul profilo della società - a tutti gli sponsor, i tifosi e gli appassionati che ci seguono da anni ormai, ma soprattutto al nostro Darius Stonkus che oggi ci ha seguito da Brindisi!".