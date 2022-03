Brindisi-Casarano, Di Costanzo: "Occasione per fare punti, sfruttiamo il fattore campo"

Riprendere il cammino verso la salvezza in uno dei più classici dei derby pugliesi. Domenica 27 marzo il Brindisi, allo stadio Fanuzzi, accoglierà il Casarano per una gara che ha dei punti in palio pesanti per le ambizioni dei biancazzurri, reduci dalla sconfitta in un altro derby, contro il Fasano. Precedentemente il Brindisi aveva inanellato una striscia positiva di sei vittorie consecutive che hanno dato slancio alla squadra, che al momento staziona in zona playout. A presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

"Domani avremo un’altra occasione per fare punti -ha detto Di Costanzo- In casa negli ultimi tempi la squadra ha fornito buone prestazioni, sicuramente grazie anche all’apporto della tifoseria che spero domani sia ancora più numerosa del solito. Cercheremo di continuare a portare risultati positivi per proseguire il percorso verso gli obiettivi prefissati".