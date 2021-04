Happy Casa: nessun nuovo caso di Covid, contro Milano si gioca

BRINDISI - Si disputerà regolarmente l’attesissimo big match contro la capolista Olimpia Milano in programma stasera (palla a due alle ore 20.45) al PalaPentassuglia. L’Happy Casa Brindisi fa sapere che “a seguito degli ulteriori test effettuati in mattinata non sono emersi ulteriori casi di positività”, rispetto ai contagi rilevati ieri nel gruppo squadra. “Pertanto – si legge nella nota del sodalizio di contrada Masseriola - tutte le attività della prima squadra procederanno regolarmente”.