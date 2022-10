Figurine Panini: tutto pronto per il nuovo raduno di collezionisti

BRINDISI – E’ tutto pronto per la seconda edizione del raduno “Città di Brindisi” dei collezionisti di figurine di calciatori della Panini. Organizzato da Vincenzo Giunta, l’evento si svolgerà domenica 23 ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso i locali situati in via San Martino della Battaglia 25, al rione Santa Chiara. Per l’occasione verrà consegnato anche il primo trofeo “Giorgio Giunta – il collezionista”, istituito in memoria del papà dell’organizzatore. Giunta ormai da anni è uno punto di riferimento per decine di appassionati di figurine di ogni età, con i quali ha intessuto una rete di scambi che ripartirà a breve, con il lancio della collezione 2022-2023.

All’evento sono attese alcune vecchie glorie del calcio brindisino, fra cui Antonio Benarrivo, Ubaldo Novembre, Antonio La Palma e Aldo Sensibile. Ci saranno inoltre due collezionisti noti a livello nazionale. Si tratta di Demetrio Suraci di Reggio Calabria, Giacomo Gurnari di Messina e Michele Spinosa di Carosino (Taranto). “Questo raduno – spiega Giunta – è uno dei pochi che vengono organizzati nel Sud Italia. Spero in una forte partecipazione soprattutto dei bambini”.