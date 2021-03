Domenico Maria Conte nuovo delegato provinciale della federazione italiana tennis

CEGLIE MESSAPICA - Il consiglio federale della Fit, la federazione italiana tennis, ha nominato Domenico Maria Conte, di Ceglie Messapica, delegato provinciale di Brindisi per il quadriennio olimpico 2021-2024. Il nuovo delegato, che succede a Franco Ruggiero di Brindisi, sarà il rappresentante della federazione nella provincia che conta 13 circoli tennis affiliati alla federazione con migliaia di tesserati e che ha ospitato manifestazioni internazionali quali Federation Cup e Borotra Cup. Domenico Maria Conte è dal 2007 presidente del "Circolo Tennis Ceglie", ha la qualifica di dirigente della federazione tennis di secondo livello ed è giudice arbitro abilitato.

Da diversi anni svolge nel comitato regionale la funzione di componente della commissione campionati. "È un onore poter rappresentare la federazione nella nostra provincia - dichiara Conte - ringrazio il presidente Francesco Mantegazza e tutto il comitato regionale per aver proposto al consiglio federale il mio nome. Mi impegneró per la crescita del movimento nella nostra Puglia che a livello nazionale è ottimamente rappresentata da Isidoro Alvisi che è vice presidente della federazione e dal consigliere nazionale Donato Calabrese il quale per primo mi ha cooptato in seno al comitato regionale. Ringrazio Franco Ruggiero per l’eccellente lavoro fin quì fatto e che continueró a svolgere mettendomi a disposizione dei circoli e dei tesserati".