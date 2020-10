Verso la Matera-Brindisi: ritratto di Marco Pantani donato alla città

BRINDISI - In vista della tappa del Giro d'Italia Matera-Brindisi in programma venerdì 9 ottobre, l’artista brindisino Diego Quarta ha donato alla città di Brindisi un mio dipinto in omaggio al “Pirata” Marco Pantani, rappresentato tra le due città.

Quarta, nato nel1984, si avvicina all'universo dell'aerosol art nel 1998, quando, grazie all'utilizzo del colore, si inoltra in una visione più dettagliata delle forme e delle arti visive nella loro ampiezza. Motivato dal confronto e dalla crescita personale, lascia le sue forme visive sia in Italia che negli Stati Uniti, dove dipinge lo storico stabile dei Five Points. Negli anni a venire trasferisce la sua arte in svariati paesi come Svezia, Danimarca, Olanda, Montenegro, Svizzera, Spagna, Germania e Portogallo. Il suo percorso artistico lo ha messo in contatto con aspetti pratici e artigianali del disegno, del lettering e della decorazione, imparando a comprendere il valore inestimabile che l'arte può conferire a un messaggio, il suo potenziale comunicativo, la sua capacità di veicolare valori, ideali, storia, tradizioni e concetti, ma soprattutto, di mettere a nudo l'identità, sia di chi guarda che di chi comunica.

Assieme a Virginia Frigione, coadiuvati dal laboratorio di innovazione urbana di Palazzo Guerrieri, porta avanti un progetto di arte urbana con una annessa mappatura multimediale delle opere di aerosol art e di interventi rigenerativi in città. Attivo per la città con un susseguirsi di rifacimenti murali (come la gigantografia di Michael Jordan sulla facciata del palazzetto di S.Angelo) e rigenerazioni di quartiere, che lo scorso anno hanno rinverdito il parco giochi del casale, ridando pulizia estetica e decoro momentaneo. Il ritratto raffigurante il compianto "Pirata" in sella alla sua bici tra le due città sarà esposto dal 3 all'11 ottobre presso la Corte degli artigiani