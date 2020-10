Derby contro la Fidelis Andria: ecco dove acquistare i biglietti

BRINDISI - La Ssd Brindisi Fc comunica che in occasione dell’incontro di calcio Brindisi - Fidel Andria, previsto domenica 25 ottobre alle ore 15,00 presso lo stadio F. Fanuzzi, dalla ore 11,00 di venerdì 23 ottobre, sarà aperta la prevendita dei tagliandi, che si potranno acquistare presso l’edicola L’ideario, sita in via Verona 30 al rione Santa Chiara, e presso il negozio L’Aspirapolvere, sito in Viale Aldo Moro 127. "Ci scusiamo - si legge in una nota della società - per il ritardo con cui sono stati messi a disposizione i tagliandi, ma non è dipeso dalla nostra volontà". La capienza del Fanuzzi è ridotta a mille spettatori nel rispetto delle norme anti Covid.

